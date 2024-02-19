Ercan Taner: Üç gol zeminin iyi olduğunun önemli bir göstergesi olarak yansıdı sonuca

Bir hafta boyunca Eryaman Stadı’nın zemin muhabbeti edildi. Uğraşmışlar, düzeltmişler ellerinden geldiği kadar… 19 şut girişimi, 2.19’u aşan gol beklentisi sonucunda atılan 3 gol zeminin iyi olduğunun önemli bir göstergesi olarak yansıdı sonuca. Sparta Prag karşısında kora kor mücadele eden Galatasaray, bu maçta önde baskıyı çok iyi yapınca Ankaragücü bırakın savunmadan çıkmayı, 3 pas bile yapamadı. Pahalı bir kadroya sahip Ankaragücü’nün böyle çaresiz kalması taraftarını çok üzmüştür.

Ercan Taner’in yazısı