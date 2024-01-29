Ercan Taner: Muhteşem başladığı sezonda acaba Alex gibi bir hikaye yazar mı diye merak etmiştim

Cengiz’in tehlikeli ortasında top yere vurunca çok zor yere gitti. Bahadır’ın topu çıkarması imkansızdı. Bunaltan baskıyı oyuna yaymak kolay değildir. Bu tarzı gerçekleştiren Fenerbahçe için ikinci gol zaten gelecekti. Yine Cengiz Ünder attı. Alex döneminde sıkışan oyunda kendisi, maçı alan pası, ortayı veya şutu atıyordu. Buradan Szymanski’ye geçelim. Muhteşem başladığı sezonda acaba Alex gibi bir hikaye yazar mı diye merak etmiştim. Şu an için imkansız gözüküyor. Rakibine çoğu zaman alan ve fırsat vermeyen Fenerbahçe’nin orta saha organizasyonu, Fred’in eksikliğini hissediyor yalnız. Mert ve Ferdi çok iyi durumdalar. Oyunlarındaki dinamizm rakiplerine tam bir korku filmi izlettiriyor. Dzeko bazı net pozisyonlarda şaşırtıyor ama en büyük özelliği hep devrede olması. Hiç morali bozulmuyor. İsmail’in mücadelesine hayranım yalnız kritik bölgelerde topları daha iyi kullanmalı.

Ercan Taner’in yazısı