Ercan Taner: Batshuayi’nin yüzü artık gülüyor

Krunic, fizik olarak hazır ve çevre kontrolü çok iyi. Batshuayi’ye attırdığı üçüncü golde katkı ondan geldi. Bartuğ, çok çalıştı. İsmail Kartal’a “Göreve her an hazırım” mesajını verdi. Bonucci sanki 28’inci maçını oynuyor. Kısa sürede defansa böyle uyum göstermek hiç kolay değil. Buna, klas oyuncu farkı diyoruz. Batshuayi’nin yüzü artık gülüyor. Mert Hakan’ın ortasını ağlara gönderip hat-trick yaparken, her zaman gol yollarında etkili olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Attığı 4’üncü gol de şahaneydi. Durdurulamıyordu.
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