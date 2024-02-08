Ercan Taner: Batshuayi işi bitirdi

Dinlenen oyuncular normal olarak fazlaydı Fenerbahçe’de… Bizim futbol ortamında sahaya çıkan bu ilk 11 bile zirveye oynar. Rahat başladı Fenerbahçe. Batshuayi ile penaltıdan öne geçtikten sonra kontrolü bırakmadı. Bu tür oyunlarda pozisyona girmekte zorlanan rakipler şans anı ararlar. Gaziantep bu ortamı VAR ile gelen penaltıyla buldu ama Maxim’in penaltısını İrfan kurtarınca, Gaziantep moral olarak bitti. Hemen sonrasında Batshuayi fırsatçılığını bir kez daha gösterdi.
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