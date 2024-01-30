Ercan Taner: Acil sağ ve sol bek aranıyor Galatasaray’a

Zaha gibi bir kalite varsa golü atarsın. Maç önü toplantıda taktik tahtasına adı başlarda yazılacak oyuncuların içinde yer alıyor bence kendisi. Uzun zamandır böyle bir şey yaşanmamıştı. Zaha’nın da direkten dönen topu Galatasaraylı oyuncuların baya sinirini bozdu. Ndombele, bence bu sene Galatasaray adına en kötü transfer. Hiç ışık yok. Maç berabere mi bitecekti? Gidiş öyleydi. Barış Alper’in golü tam zamanında geldi. Nefis bir vuruştu. Böyle goller unutulmaz şampiyonluk yarışında. Gaziantep nakavt olmuştu sanki. Gerçek olan şu: Acil sağ ve sol bek aranıyor Galatasaray’a.
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