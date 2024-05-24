Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların (sokak köpekleri) uyutulmasına karşıyız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpeklerine ilişkin yeni bir düzenleme için emir vermiş, dört bakanlık çalışma başlatmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik çalışmanın gelecek hafta Meclis’e sunulacağını duyurmuştu.

Kulis bilgilerine göre yasa tasarısı sokak köpeklerinin toplatılıp barınaklara götürülerek 30 gün içinde sahiplendirilmesini, aksi takdirde uyutularak öldürülmesini öngörüyor. Hükümet düzenleme için muhalefetin desteğini talep etmişti.

Seçim beyannamesinde de bu soruna yer verildiğini belirten Erbakan, köpekler için modern gelişmiş merkezler kurulması gerektiğini söyledi.

YRP lideri şöyle konuştu:

“Yeniden Refah Partili belediyelerimizde seçim öncesinde, beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi hedefimiz, bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak, bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek. Projemiz, veterinerler ve uzmanlar gözetiminde merkezlerde, 24 saat internet üzerinden canlı yayınla takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir.