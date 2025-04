Eray Özer: Yarın görüşürüz Sırrı Abi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sırrı Abi bugün iyi haberler verdin bize. Şöyle ki; aslında ilk gün senin göğüs kafesini tam olarak kapatmamışlardı. Doktorlar olur da kalbe acil bir müdahale gerekir diye böyle bir yol izlemeyi uygun görmüşlerdi. Bugün öğrendik ki, bu sabah itibarıyla göğüs kafesin tamamen kapatılmış. Tabii, enfeksiyon kapmasından korkmalarının da payı var bunda. Ama olsun, bir yandan da kalbinin gidişatını iyi bulmuş olmalılar ki artık göğsün dikişli. Belli ki acil bir müdahale beklemiyorlar diye yorumladık anlayacağın bu durumu.

Bugün Barış Pirhasan geldi hastaneye. Sağlık sorunlarına rağmen ta Almanya’dan senin için kalkıp gelmiş. Beraberinde uzun zaman önce birlikte Barış Pirhasan’dan senaryo tekniklerini öğrendiğiniz “sınıf arkadaşların” da vardı. Senaryo Stüdyosu’ndan anılar uzun uzun konuşuldu masada. Binbir türlü tuhaflığın, komik hikayelerin anlatıldı. Gülündü. Moraller o derece yerindeydi. O dönemi senin çok mutlu olduğun zamanlar olarak hatırlıyor herkes. Onların arkasından Ahmet Mümtaz Taylan uğradı bir kez daha. Bir tur da onunla anılara dalındı. Yani anlayacağın seni bugün çok andı herkes. Güzel anılar geçidi gibi bir gündü anlayacağın.

Düşün abi, ana kapının önündeki kameralar ilk günden bu yana hiç eksilmedi. Muhabir arkadaşların nöbetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Bugün saydım tam 13 kamera vardı. Bültenlerin başlama saati olduğu için tam saat başlarında muhabirler kameraların karşısına geçiyorlar. İşleri zor. Çünkü her saat başında yeni bir şeyler anlatmaları gerekiyor ve her zaman anlatacak konu bulunmuyor. Lakin dediğim gibi sayıları hiç eksilmedi. Bitirmeden hastanenin karşısındaki pankartların sayısının arttığını söyleyeyim. Yarın görüşürüz Sırrı Abi. He, bu arada: Hadi ama!

Eray Özer’in yazısı