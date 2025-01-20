Eray Özer: Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 101 milyon kişinin verisinin çalındığını öğrendik

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Biz “Panel” belgeselinden o veya bu şekilde, o veya bu mecradan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 101 milyon kişinin verisinin çalındığını öğrendik.

Bu rakama anladığım kadarıyla yurt dışında yaşayanlar, Türkiye’de geçici kimlik numarası verilenler vs… de dahil.

Çalanlar olayın gerçekleştiği 2022 yılında henüz 15-16 yaşlarında olan çocuklar. Belgeselde verilen sızma kaynağı olarak “e-nabız” uygulaması gösterildiği için Sağlık Bakanlığı bunu yalanladı.

Beni bu yazı özelinde işin bu kısmı da ilgilendirmiyor. Sadece burada sorumluların hesap vermesinin büyük önem taşıdığını belirterek geçiyorum.

Netice itibarıyla, -sosyal medyada belgeseli eleştiren uzmanlar da dahil- herkes gördüğüm kadarıyla 101 milyon insanın verilerinin çalındığı konusunda hemfikir.

Üzerimize kayıtlı telefonlar, TC Kimlik numaralarımız, ikamet adresimiz, anamızın babamızın telefonları ve ikamet adresleri, yine üzerimize kayıtlı tapular, araçlar…

Bunların hepsi şu anda birilerinin bilgisayarında duruyor.

Toplamda 25 gigabayt büyüklüğündeki bu veri bir şekilde illegal, mafyavari yapıların eline geçmiş durumda.

Hatta alınıp satılıyor. T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş bizzat bu satıcılarla bağlantıya geçerek bunun haberini de yaptı.

Fiyat “sıkı” müşteri olur da, çok veri sorgularsanız veri başına 70TL’ye kadar düşmüş durumda. Standart “ücret” ise 150 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

Yine “Panel” belgeselinden öğrendiğimize göre bu verileri satın alan meslek grupları arasında avukatlar başı çekiyor.

Eray Özer’in yazısı