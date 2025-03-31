Eray Özer: Rejime 'rızası' kalmamış büyük bir kalabalık

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Halkın AKP seçmenini de kapsayan büyük bir kısmı önce diploma iptali, hemen akabinde bekletmeden yolsuzluk ve teröre destek operasyonlarıyla gelen tutuklamayı doğrudan “sandığa müdahale” olarak görüyor. İşte, tüm sokak eylemleri bastırılsa, muhalefet sindirilse, İmamoğlu coşkusu bir biçimde sona erdirilse bile rejimin karşısında dev gibi bir dert duruyor olacak: Ülkede bundan sonra sandık demokrasisinin bile kalmadığına inanan, istediği kişiyi seçebileceğine dair inancını tamamen yitirmiş kocaman bir kitle. Yani rejime “rızası” kalmamış büyük bir kalabalık. “Rıza” önemli bir kavram. İtalyan sosyalist Gramsci’ye ait. Gramsci’ye göre toplumda hegemonya ancak rıza ile kurulur.

Rızanın karşısında bir de “zor” vardır. İktidar topluma kendinden başka birilerinin “zor” uygulamasına izin vermez. Kendi de “zor”a ancak çok gereken durumlarda başvurur. “Zor”la toplum yönetilemez, hegemonya kurulamaz. Özellikle ara rejimlerde “zor”un uzun süre toplum üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını görürüz ama sürdürülebilir bir hegemonya için en kısa sürede “zor”dan “rıza”ya geçilmesi gerekir.

Ezcümle, elde toplumu bu son yapılan İmamoğlu tutuklamasının siyasal bir hamle olmadığına “ikna edebilecek” kimse kalmadı. Dolayısıyla başta da belirttiğim gibi bugün iktidarın önündeki en büyük tehlike bu: Rızayı yeniden inşa edememek. Sınırlı da olsa, sandık demokrasisi de olsa elde bir demokrasi olduğuna halkı ikna edememek. Bugünkü toplumsal hareketlilikten anlıyoruz ki, ilk seçimini Osmanlı’da, ta 1877’de yapan toplum sandığın elinden alınmasını kabul etmiyor. İktidar devlet eliyle propaganda gücünü sonuna dek kullanarak haksız rekabet yaratsa da… “Post truth” çağında kitleleri manipüle etmek için her türlü numara yapılsa da… Sadece kendi siyasal alanını değil, muhalefetin siyasal alanını da tanzim etmek üzere türlü Alicengiz oyunları dönse de… Toplum sandığı ve o sandıkta istediği kişiye oy verme özgürlüğünü talep ediyor.

Eray Özer’in yazısı