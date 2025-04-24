Eray Özer: AFAD, kaynağını öğrenemediğimiz bir hata nedeniyle yanlış bilgi açıkladı

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Artçılar devam ediyor, 5,9’a varan artçılar oluyor. 5,9 mu? Nasıl? Ne zaman? Biz niye hissetmedik? Öyle ya, 4’ün üzerindeki her depremde evimizde hop oturup hop kalkıyoruz. 5,9 gibi bir büyüklüğü hissetmemiş olabilir miyiz? Üstelik 6.2’lik o büyük sarsıntıdan sadece iki dakika sonra… Sanmıyorum. Ama ‘zan’ ile olacak şey değil tabii. Sonuçta bilimsel bir veriden söz ediyoruz. AFAD, X hesabında saat 13.00’ten sonra olan üç 4’ten büyük artçıyı tweet’ledikten sonra 12.51’de 5,9’luk bir deprem bilgisi daha geçmişti sahiden.

Eğer 5,9’luk bir deprem olduysa bu artçı değil bağımsız bir deprem olmalıydı ve -evlerden ırak- böyle bir durum sabahtan bu yana konuştuğumuz büyük depremin habercisi olarak bambaşka şekillerde yorumlanabilirdi ve hatta yorumlanmalıydı. Son olarak imdadıma Halk TV yayınına katılan Doç. Dr. Savaş Karabulut yetişti. Kürşad Oğuz’un programında Savaş Hoca, 5,9’luk bir artçı bilgisinin Kandilli dahil hiçbir yerde olmadığını, beklenen en büyük artçının 5,6 olabileceğini yineledi. Ve aklıma gelmeyen bir yorum daha yaptı: “Siz insanlara 5,9’luk artçı oldu derseniz insanlar en büyük artçı geride kaldı diyerek hasar görmüş evlerine girebilir.”

Kısacası, öyle görünüyor ki bugün 5,9’luk bir artçı olmadı. AFAD kaynağını öğrenemediğimiz bir hata nedeniyle yanlış bir bilgi açıkladı. Ve korkarım bu bilgi üst kademelerle, mesela ilgili bakanlarla, paylaşıldığı için sonradan düzeltilmedi. Keşke düzeltilseydi.

Eray Özer’in yazısı