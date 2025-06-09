Engin Solakoğlu: Elon Musk'ın Pentagon'dan aldığı ihaleler 15 milyar doları aşıyor

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Elon Musk’ın Pentagon’dan aldığı ihalelerin toplam tutarı 15 milyar ABD Doları’nı aşıyor. ABD bütçesinin yani halkının Musk’a kıyakları bununla sınırlı da değil. Tesla ve SpaceX gibi Musk projeleri bugüne dek milyarlarca dolarlık vergi indirimi ve teşviklerden de yararlandı.

İşin gerçeği, bu zenginliğin kaynağında zekâ ve başarının değil ABD halkının ve dünya halklarının sömürülen emeğinin yattığı. Trump’la şu sıralar şiddetli geçimsizlik yaşayan Musk’ın “dünyanın en zengin adamı” olarak kalmaya devam edebileceği de hayli şüpheli anlayacağınız.

Dünyanın en kapitalist ülkesinde dahi devlet desteği olmadan “çok zengin” olunmuyor da, kalınmıyor da.

Engin Solakoğlu’nun yazısı