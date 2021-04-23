Engin Ardıç: Nutuk nedir ne değildir?

Akıl yolundan ayrılmış, belki de o yola hiç girmemiş bir ülkede insanlar Atatürk’ten ya nefret ediyorlar ya da ona tapıyorlar. Bir de bu işin “tacirleri” var tabii.

Görünür bir gelecekte sağlıklı bir değerlendirme de yapılamayacaktır. Türkiye’nin kaderi budur.

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Atatürk’e “gök gözlü deccal”, İsmet’e de “deccalın veziri” gözüyle bakanlarla Atatürk’e “ilah”, Anıtkabir’e “Kâbe”, Nutuk’a da “kutsal kitap” gözüyle bakanlar el ele verdiler, memleketi katlediyorlar.

Nutuk, Kurtuluş Savaşı’mızın, savaşın önderi ve başkomutanı tarafından birinci elden anlatılmasından ibarettir. Budur ve başka hiçbir şey de değildir.

Bir tarih kitabı değil, tarihçiler için mükemmel bir kaynak, bir hammaddedir.

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Onda “Atatürk ilke ve devrimlerini”hiç boşuna aramayınız, bulamazsınız.

Yani, “Aradığınız her şeyi Nutuk’ta bulacaksınız” demek, “Ben bir eşeğim” demekle eşanlamlıdır.

Engin Ardıç’ın yazısı