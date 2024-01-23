Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu

Engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olacak.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı artırıldı.

Buna göre bireysel eğitim için verilen aylık 3 bin 147 lira destek 4 bin 692 liraya, grup eğitimi için verilen aylık 881 lira destek ise 1314 liraya yükseltildi.