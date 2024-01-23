Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu

Engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı artırıldı.
Buna göre bireysel eğitim için verilen aylık 3 bin 147 lira destek 4 bin 692 liraya, grup eğitimi için verilen aylık 881 lira destek ise 1314 liraya yükseltildi.