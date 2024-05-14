Engellilerden Meclis önünde eylem: 4 bin 195 lira aylık yetmiyor!

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaptı.
Platformun sözcüsü Turhan İçli, Milli Egemenlik Parkı’nda “Bir engelli aylığı 4 bin 195 lira, bununla geçinmek mümkün mü? Bakım aylığı bakma hizmetlerini görebilecek bir şekilde değil, 4-5 bin lira dolayında. Yani engelliler yerlerde sürünüyor. O yüzden engellilerin bu taleplerini, engelli aylıkları ve bakım ücretleri artırılsın diye yüksek sesle haykırıyoruz” dedi.
İçli, Türkiye’de engelli nüfusun yüzde 12 olduğunu ama 2024 bütçesinin yüzde 1’inin engellilere ayrıldığını vurguladı. Ayrıca 2013’ten itibaren özellikle Covid-19 salgınından sonra engelli haklarında duraklama olduğunu belirtti.