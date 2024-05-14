Engellilerden Meclis önünde eylem: 4 bin 195 lira aylık yetmiyor!

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaptı.

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Platformun sözcüsü Turhan İçli, Milli Egemenlik Parkı’nda “Bir engelli aylığı 4 bin 195 lira, bununla geçinmek mümkün mü? Bakım aylığı bakma hizmetlerini görebilecek bir şekilde değil, 4-5 bin lira dolayında. Yani engelliler yerlerde sürünüyor. O yüzden engellilerin bu taleplerini, engelli aylıkları ve bakım ücretleri artırılsın diye yüksek sesle haykırıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

İçli, Türkiye’de engelli nüfusun yüzde 12 olduğunu ama 2024 bütçesinin yüzde 1’inin engellilere ayrıldığını vurguladı. Ayrıca 2013’ten itibaren özellikle Covid-19 salgınından sonra engelli haklarında duraklama olduğunu belirtti.