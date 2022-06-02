Enflasyon ‘performansı’ iktidara yetmeyen TÜİK’e yeni birim

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Teşkilatı hizmet birimleri arasına ‘Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ eklendi.

Yeni başkanlığın görevleri arasında resmi istatistik programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak da yer alıyor.

Bağımsız sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu.

TÜİK’te ocakta Sait Erdal Dinçer başkanlıktan alınmış yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı. Marttaysa başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alınmıştı. En son nisanda da açık olan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atanmıştı.

Resmi Gazete’deki karara göre TÜİK’e yeni eklenen birimin görevleri şunlar olacak:

*Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak

*Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek

*Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak

*Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek

-Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Erdoğan ‘performansı’ yeterli bulmuyor

Başkanlık sistemine geçiş sonrası enflasyon verilerine ilişkin ilk tartışma Eylül 2018’de enflasyonun beklentilerin çok üzerinde açıklanması sonrası dönemin TÜİK başkan yardımcısı Enver Taştı’nın görevinden alınmasıyla başladı.

Nisan 2019’da Mehmet Aktaş görevden alınırken, yerine getirilen Yinal Yağan da 2020 mayısına kadar dayanabildi.

Yağan’ın yerine getirilen Muhammed Cahit Şirin’se 2021’in şubatında görevden alındı.

Yeni kararla başkan Sait Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atandı. Böylelikle Dinçer bir seneyi doldurmadan görevden alınmış oldu.

Bu süre zarfında kurumda üst ve alt düzeylerde de bazıları görevden alındı.

Haziran 2020’de TÜİK’in Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

2021 ağustosunda da üç başkan yardımcılığına yeni isimler atandı.