Enflasyonu tutturamayan Nebati, zengini enflasyondan koruyacak tahvil tasarlamış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

TÜİK martta yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Yıllık enflasyon bağımsız araştırma kurumlarına göre yüzde 150’ye yakın.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık veriyor. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, tasarruf sahiplerini enflasyona karşı korurken, para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatıyor.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.

Rekor kıran enflasyon oranlarının düşmesiyle ilgili Bakan Nebati ocak, nisan, mayıs gibi farklı tahminlerde bulunmuştu. Ancak artış devam ediyor.

TÜİK verileri için de öncü gösterge kabul edilen İstanbul Ticaret Odası’na göre İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 79,97’yi gördü. Nisanda aylık artış 11,36.

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da 2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8 olduğunu söylemişti.

Tüm bu beklentilere karşı Nebati hala iyimser. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’e konuşan Nebati “Bu çerçevede önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz” dedi. Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi.

TL cinsi varlıklara yönelimi arttırma çalışmalar kapsamında bireysel yatırımcının ilgisini çekebilecek farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti: “İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.”