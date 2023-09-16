Enerjinizden tasarruf edin, geleceğe daha güçlü adımlar atın!

Evinizde ve ofisinizde uygulayabileceğiniz enerji tasarrufu sağlayan ipuçlarını bu hafta sizler için derledik.

Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz ve gelecek nesillerin de bunu sağlayabileceği bir dünya için mevcut kaynakları doğru şekilde kullanmayı öğrenmek bizler için küçük gözükse de dünya için büyük bir adım anlamına geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmalara göre Türkiye’de bir ailenin yıllık ortalama enerji tüketimi yaklaşık 5 bin kWh civarında. Bu öyle büyük bir enerji ki, 5 adet 55 ekran led televizyonun bir yıl boyunca hiç durmadan açık olduğunu düşünün. Ne büyük bir tüketim değil mi? Üstelik veriler evin büyüklüğü, konumu, yalıtımı ve evde kullanılan enerjinin yoğunluğunun bu rakamı daha da yukarıya çekebileceğini gösteriyor.

Evlerimizde yaptığımız ufak hesaplamalar bile enerji tüketimimiz hakkında oldukça fazla şey söylüyor. Bu nedenle enerji kaynaklarımızın giderek tükendiği dünyamız için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek mevcut kaynaklarımızı koruyacağımızı öğrenebilmek adına harekete geçmemiz gerekiyor. Ev ve ofislerde enerji tasarrufu sağlamak ve basit adımlar atmak için ipuçlarını sizler için derledik!

Enerji tasarrufu için aydınlatmaları gözden geçirin!

Evlerde ve ofislerde elektrik tüketimi dendiğinde ilk göze çarpan şey aydınlatmalar oluyor. Çünkü güneş almayan çoğu ev ve iş yerinde gün boyu aydınlatma kullanılıyor. Burada alacağımız önlemse aslında hepimizin aşina olduğu doğa dostu, enerji tasarruflu ampulleri tercih etmek. Enerji tasarrufu sağlayan LED ampuller, standart ampullere göre yüzde 80 daha az enerji tüketiyor.

LED ampul kullanımı elbette önemli ancak gün ışığından en verimli şekilde faydalanmak da aynı derecede öneme sahip! Evlerdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 12’sinden sorumlu olan aydınlatmadan tasarruf sağlamak istiyorsanız, gün ışığının evinize girmesine olanak tanıyın.

Enerji sınıfı A++ beyaz eşyaları tercih edin!

Evde ve iş yerlerinde elektrik tüketimini artıran bir diğer önemli nokta ise beyaz eşyalar. Kullanmadığımız elektronik eşyaları fişten çekmek enerji tasarrufunu sağlamak adına bir önlem olarak öne çıksa da sürekli çalışan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi büyük beyaz eşyalar için bu önlemi tercih etmemiz pek mümkün değil.

Peki, ne yapabiliriz?

Beyaz eşyalarda enerji sınıfı verimliliği harfler ve işaretlerle belirtilir. Enerji verimliliği en yüksek olan modeller ‘A’ harfiyle belirtilir. Modellerin verimliliği düştükçe B, C, E, D gibi harfler kullanılır. Enerji verimliliğinin çok daha fazla olduğunu göstermek için ek olarak ‘+’ işareti eklenir. B enerji sınıfında yer alan bir buzdolabı günde ortalama 1,7 kW enerji kullanırken, A++ enerji sınıfında yer alan bir buzdolabı ortalama 0,5 kW enerji tüketir. Enerji tasarrufu sağlayan ‘enerji sınıfı A’ beyaz eşyaları tercih etmek hem geleceğimiz hem de aile bütçemizi korumamızı sağlar.

Tam dolmadan yıkamayın!

Hem evde hem iş yerlerinde enerji tasarrufu için yapabileceğiniz şeylerden biri de elektrikli beyaz eşyaları tam dolmadan kullanmamak. Evlerde sık sık kullandığımız çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalı, mümkün olduğunda düşük sıcaklıkları ve ‘EKO’ modları tercih etmeliyiz. Bu sayede hem enerji hem de su tasarrufu yapabiliriz..

Ütüleri biriktirin!

Ortalama bir ütünün saatte 2,60 kW enerji tükettiğini biliyor muydunuz? Ne büyük enerji kaybı değil mi?

Su ısıtıcılarına dikkat edin!

Çay, kahve ya da yemek yaparken ilk tercihimiz su ısıtıcısı kullanmak oluyor. Hayatımızı kolaylaştıran su ısıtıcılarını kullanmaktan vazgeçmekse biraz zorlayıcı görünüyor. Gün içinde sıkça kullandığımız ‘kettle’lar yani su ısıtıcıları büyük enerji harcıyor. Günde bir saat kullanılan su ısıtıcısı, ayda 60 kW elektrik harcıyor. Bu oran maalesef ki çok büyük! İşte, tam bu sebepten su ısıtıcılarının doğru kullanmayı öğrenmek gerekiyor.

Peki, su ısıtıcıları nasıl doğru kullanılır? Tek yapmanız gereken şey su ısıtıcısının içine tam olarak ihtiyacımız kadar su koymak ve ardından işimiz bittiğinde düğmelerini kapatıp fişten çekmek!

Siz de evde ve ofiste sıraladığımız bu basit tasarruf ipuçlarını uygulayabilir, sürdürülebilir yaşama geçiş için basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, atacağınız bu adımlar gelecek nesillere; yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için çok önemli. Gelecek nesiller için yapacağımız bu sürdürülebilir tercihler ile hep birlikte adım adım dönüşümü tetikleyeceğiz.