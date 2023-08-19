Ender İmrek: Yargıtay’dan hukuksuzluğa bir onay daha

Hukuksuzluk yaşamın bir parçası haline getirildi. Gazeteciler hapse atılıyor. Kürtlere gelince ise hukuksuzluk katlanarak uygulanıyor. DGM’lerdeki hukuksuzluğun sürdürücüsü AKP hukuku oldu…

Doksanlı yıllarda DGM’nin verdiği kararlarla hapiste 30 yılını tüketmiş siyasi salıverilmiyor. Kürt tutsaklar yeniden sorguya çekiliyor, nedamet getirmeleri isteniyor. Adeta düşman hukuku uygulanarak “disiplin cezaları” türetilip hapiste tutuluyorlar. Son olarak Soydan Akay bu keyfi gerekçelerle bırakılmadı. 30 yılı son birkaç yılını tek kişilik hücrede geçiren Akay hâlâ hapis…

Çarpıcı bir hukuksuzluk ise Mazlum İçli davasında yaşanıyor. “Kobanê kumpas davası” için başından beri bir “kumpas dava” diye boşuna söylenmiyor. HDP’yi kapatma hesabı hâlâ işliyor. Demirtaş, Yüksekdağ, Kışanak, Tuncel’in de içinde olduğu 18 kişi hâlâ tutsak.

Ender İmrek’in yazısı