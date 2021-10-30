Ender İmrek: Muhalefet şeytanın bacağını kırdı

CHP, AKP ve MHP’nin 2 yıl daha uzatılmasını istediği savaş tezkeresine “hayır” dedi. İlk defa atılmış olan bu adım önemli bir gelişme. Yıllardır AKP’nin “vatan, millet” söylemiyle esir aldığı muhalefet şeytanın bacağını kırdı.

Erdoğan’ın bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğunu gördük. Son grup toplantısında 4-5 dakikalık bir video göstererek bir kez daha Kılıçdaroğlu’nu hedef göstermesi bu gelişmeden sonra oldu. Kılıçdaroğlu’na Ankara’da yapılan linç girişiminin görüntülerini dünyaya izleterek, bir kez daha “Bunlar iyi günleriniz” demeye getirdi. Zaten Kılıçdaroğlu da haklı olarak “Yarım kalan işi tamamlayın demek istedi” mealinde açıklamalarda bulundu.

Gerçekten de endişe verici bir durum. Erdoğan halk nezdinde tükendikçe, muhalefet gelişme gösterdikçe ateş püskürüyor, tehdit ediyor. Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener’e, Selahattin Demirtaş’a, karşısında yer alan herkese karşı ne denli tahammülsüz olduğunu biliyoruz, ancak CHP’nin son tezkerede gösterdiği tutum Erdoğan ve Bahçeli’yi hepten sarsmış gözüküyor. Bunun bir kırılma olduğunu biliyorlar. Arkası da gelecektir bu tutumun…

Ender İmrek’in yazısı