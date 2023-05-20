Ender İmrek: İkinci turda mümkün

Ne yazık ki Erdoğan iktidarını ilk turda sonlandırmak mümkün olmadı. Ancak gerilemiş bir Erdoğan var ve 2. turda bu başarılabilir.

Zira onca hileye ve devletin tüm olanakları partisi için seferber edilmesine rağmen Erdoğan ilk turda kazanamadı. Yine AKP’nin yedi puan gerilediği de kaydedilmeli. Cumhurbaşkanlığı olanakları, bakanlıkların seferberliği ve bir bütün olarak parti devleti olarak sürdürülen seçim çalışmasına rağmen Erdoğan zayıfladı. AKP, bütün seçim bölgelerinde oy kaybetti. Cumhur İttifakı bileşeni MHP’nin oylarındaki tablo ise bize ciddi şaibelere, hilelere işaret ediyor. Elbette seçim sürecinde içine girilen milliyetçilik yarışının MHP’ye oy kazandırdığı da gözlemleniyor. Sinan Oğan’a verilen oyları da bu kapsamda değerlendirmek gerek. Millet İttifakının ise bileşen partilere bolca vekil kazandırmasına rağmen, aynı oranda Kılıçdaroğlu’na oy olarak dönmediği de görülüyor.

Ender İmrek’in yazısı