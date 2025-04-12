Ender İmrek: Cumhuriyet'le yaşıt Kürt sorunu iktidar hesaplarına kurban edilemez

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Kürt halkı barış istiyor. DEM Parti barış ve çözüm için bir yandan halk toplantıları yapıyor, bir yandan siyasi partilerle görüşmeler yürütüyor. Türkiye halkları şiddetten arındırılmış bir çözüm beklentisi içinde. Ancak iktidar cenahında ‘terör’ ve ‘güvenlik’ kapsamlı izahlar dışında Kürt sorununun barışçı çözümü ve demokratikleşme taleplerini karşılayan bir adım atılmıyor. Ayrıca bölgesel dinamikler, özellikle Suriye’deki Kürt güçlerin durumu, Ankara’nın ikinci defa davet ettiği Colani ile ilişkileri, Suriye üzerindeki hesapları, uluslararası gelişmeler süreci daha da karmaşık hale getiriyor. İktidarın sorunu kendi hesaplarına bağlı ve iktidar kaygısıyla ele aldığını gösteren fazlasıyla gösterge söz konusu.

Ancak Cumhuriyet’le yaşıt olan Kürt sorunu iktidar hesaplarına kurban edilemez. Türkiye’nin en temel demokratikleşme sorunlarından biri olmaya devam eden sorun için iktidarın somut adımlar atması gerek. 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalı sürecin son bulması için çözüm arayışları sürüyor, ancak iktidar henüz toplumu rahatlatacak bir adım atmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk defa İmralı Heyeti’yle yaptığı görüşme, uzun süredir durgun olan süreçte yeni bir diyalog kapısını aralamış olsa da devamında ne olacağı merak konusudur. Bu adım önemlidir ancak iktidarın somut bir plan açıklaması bekleniyor.

Kürt siyasi aktörleri, DEM Parti süreci ilerletmek için çaba gösterirken, iktidarın otoriterliğin dozunu daha da artırarak muhalefeti kuşatma, her türlü demokratik itirazı devasa bir baskı aygıtını harekete geçirerek bastırmaya yönelmesi çözüm çabalarını olumsuz etkiliyor. Kalıcı bir barış ve demokratik çözüm, iktidarın reform taahhütlerine ve Kürtlerde güven inşasına bağlı.

İktidarın 19 Mart darbesi olarak nitelenen İBB’ye karşı yürüttüğü hukuksuzluğa karşı protestoları sürdüren CHP’nin Kürt sorununu çözme yönündeki çıkışı da iktidarı adım atmaya zorlayabilir. CHP lideri Özgür Özel’in son açıklamaları dikkat çekiyor. Sürecin başarısız olması halinde ekonomik ve sosyal sorunların artabileceğini, bölgede çatışmaların yeniden alevlenebileceğini öngörmek de mümkün.

Ender İmrek’in yazısı