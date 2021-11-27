Ender İmrek: AKP ve ortağı MHP gelişmenin yönünü görmekte ve ürkmektedir

Diğer yanda muhalefet çevrelerinden, sokak eylemlerinin iktidarın işine yarayacağından söz edip, “Aman ha, provokasyona gelmeyelim!” diyenler var. Tüm varlığını seçimlere bağlamış muhalefet için sokaklar ezber bozmuş oldu. Ancak salı ve çarşamba akşamı sokağa inenlerin verdikleri mesaj kısa sürede yerlerine ulaşmış görünüyor. CHP MYK’sinin halkın öfkesinin giderek büyüyeceğini ve alanlara taşacağını gördüğü anlaşılıyor. Miting kararı almaları bu gelişmeye bağlanıyor. Kararı, “Tepkileri, mitingler üzerinden sandığa endeksleme çabası” olarak yorumlayanlar olsa da “Gelişmelere masa başındaki planlar kadar kolay yön verilemez” deyip geçelim. Mitinglerle, çeşitli etkinlik ve eylemlerle işçi ve emekçi, üretici, esnaf ve geniş halk tepkisinin daha da büyüceği bir sürece girilmiştir. Öyle ki, bu sürecin önünde hiçbir güç duramayacak.

AKP ve ortağı MHP gelişmenin yönünü görmekte ve ürkmektedir. Erdoğan “Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Bizi eleştirenler mandacılar” derken, Bahçeli, “Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmış, varoluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir” diyor.

Ender İmrek’in yazısı