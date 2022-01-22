Ender İmrek: AKP Kürtçeyi yok saymaya devam ediyor

Kürtçe hâlâ yasaklı dil. Buna itiraz edenler olabilir, ancak gerçek bu! Eğer söz konusu olan milyonlarca yurttaşın ana dili ise ve bu dilde eğitim hakkı yok ise o dil yasaktır.

Diyanete milyonları aktaran, yandaş vakıf ve derneklere devasa olanaklar sunan Arapça öğretmek için seferber olan AKP yönetimi Kürtleri ve Kürtçeyi yok saymaya devam ediyor.

“Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerekir. Öğrenciler, öğretmenleri ile ancak Arapça diyalog kurabileceklerdir. Öğrenci teneffüslerde öğretmeni ile ancak Arapça konuşabilir. Ya konuşur ya da yanında tercüman getirir” diyen bir bakan yardımcısının olduğu ülkedeyiz. Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkes… her halktan öğrencileri, diline ve inancına bakmaksızın iktidarın uygun gördüğü din dersine ve Arapçaya mecbur kılanlar, halkların ana dilinde eğitimine ise yasak üstüne yasak getiriyorlar.

Ender İmrek’in yazısı