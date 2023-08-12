Ender İmrek: AKP, 12 Eylül dönemini bile geride bıraktı

Görünen o ki iktidar yargısı ant içmiş, hukuk, adalet bir yana bırakılmış ve daha önce defalarca hukuksuzca hapse attıkları Barış Pehlivan’ı, ibretialem olsun diye bir kez daha hapse atacaklar.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutukluluğu 50 güne yaklaşıyor. Tele1 televizyon kanalı da RTÜK tarafından, aynı hukuksuz kararlarla bir hafta karartıldı. Kanalı izlemek istediğinizde o karanlık tabloyu, iktidarın ve onun hukukunun işleyişini karşınızda görüyorsunuz.

Gerçek şu ki AKP iktidarı hukuksuzlukta 12 Eylül darbesi dönemini bile geride bıraktı. Yargının muhaliflere karşı bir “ön yargıya” dönüştüğü, muhaliflerin potansiyel suçlu sayıldığı, hukuksuzluğun yargının hemen tüm hücrelerine işlediği, yargının siyasi iktidar tarafından muhalifleri bertaraf etmek için özel ilgi alanı haline getirildiği bir süreçten geçiyoruz. İktidar tarafından düzenlenen yeni bir yaşam tarzı dayatılıyor…

Ender İmrek’in yazısı