Ender Bilgin: Futbol kamuoyu bu hakemlere nasıl güvenecek?

Son üç yılda göreve gelen beşinci MHK yönetimi ile karşı karşıyayız. Hani, “Aç, kapa, Aç, Kapa…” diye bir musluk reklamı vardı. Marka adı veremesem de hatırlamışsınızdır. Bu iş O musluk reklamını da geçti.

Çocuk oyuncağına döndü. Nasıl bir kaotik yapısı, ne tür klikleri ve işin ucunda ne tip maddi-manevi çıkarlar var kestiremiyorum ama belli ki pasta cazip. Game of Thrones dizisindeki entrikalar bizim hakem camiasının yanında solda sıfır kalır.

İyi de şimdi ne olacak?

Bir ara sistemi yeniden yapılandırması beklenen David Elleray’a ne oldu? Cüneyt çakır kerhen döndü. Görevden uzaklaştırılan hakemlerin bir bölümü daha geri dönecekse Futbol kamuoyu bu hakemlere nasıl güven duyacak?

Ender Bilgin’in yazısı