Ender Bilgin: Biz Stefan Kuntz’u daha çok konuşuruz

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası defterini kapatmasından sonra geleceğe ilişkin hesap, kitap başladı. Artık öncelikli hedefimiz, istikrarlı bir oyun ve oyuncu grubuyla Avrupa Şampiyonası Finallerine gidebilmek. İtalya maçında da gördük ki, bazı temel zaaflarımız hiç değişmiyor. Bunların başında da kolay gol yemek geliyor. Şimdilerde gündemimiz Kuntz’un üçlü savunma düzeni. Alman Hoca burada şans verdiği isimlerin üçlü savunma oynadığını söyleyerek aklımı karıştırdı. Evet, hepsi oynamış olabilir ama hepsinin yanında bu sistemi oynamayı iyi bilen, dengeli ve oyun kurma becerisine sahip partnerleri vardı. Biz hamle oyuncularıyla, tekniği görece zayıf isimlerle aynı işi yapmaya kalktık. Böyle olunca da baskı yedik, iyi top çıkartamadık ve savunmada tehlikeler yaşadık. Elimizde Marcao tipi bir savunmacı olur anlarım. Bu düzen işleyebilir ama bu isimlerle olmaz. Hele Berkan’dan üçlünün sol beki hiç olmaz. Diyeceğim şu ki; Stefan Kuntz oyun düzenini elindeki oyunculara göre kurmuyorsa, o düzene uygun oyuncular bulmak durumunda. Nihayetinde kulüp takımı yönetmiyor. Eli geniş. Ama düşünce şekli standartsa ve kafasındaki doğruları akılcılıkla değil körü körüne uygulayabileceğini zannediyorsa zaten zor olan işini, iyice zor hale getirir. Böyle olursa biz Stefan Kuntz’u daha çok konuşuruz.
SON HABERLER
Eski dostlar Depardieu ve Putin arayı açtı
Rus vatandaşlığına geçtiğinde pasaportunu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden alan Fransız oyuncu Gerard Depardieu (73), bu ülke ve lideri konusunda söylem değiştirdi. Geçmişte demokrat olduğunu savunduğu Putin’in ‘Ukrayna’daki aşırılıklarının çılgınca ve kabullenilemez’ olduğunu açıklayan oyuncuya Kremlin’den yanıt geldi.
AKP’nin disipline sevk ettiği Ethem Sancak: Medyadan öğrendim
AKP’ye yakın iş insanı Ethem Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik” sözlerinin ardından partiden ihraç ediliyor.
Bakan ‘Yalan’ dedi, CHP’li vekil videosunu çekti: Avrupa’nın çöp merkezi Adana
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Londra’dan yola çıkan ve Adana’ya giden plastik atıklarla ilgili haberleri yalanlamasının ardından CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, plastik çöpleri yerinde tespit etti.
Anayasacı müsveddesinden gazeteci müsveddesine, açık ve çok kısa bir mektup
Kendim için ‘müsvedde’ sıfatını ilk kez kullanıyorum, çünkü müsveddeyi olumsuz, muhatabı küçük gören, değersizleştiren bir sözcük zannederdim, yanılmışım. Bugün size müsvedde denildiğine göre, eh o zaman çok iyi bir şey demek ki şu müsvedde, gururla kabullenip taşımak gerekir bu sıfatı.
Koca: İstanbul’da yoğun bakım doluluğu Omicron öncesine kıyasla üçte bir azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.