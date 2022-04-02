Ender Bilgin: Biz Stefan Kuntz’u daha çok konuşuruz

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası defterini kapatmasından sonra geleceğe ilişkin hesap, kitap başladı. Artık öncelikli hedefimiz, istikrarlı bir oyun ve oyuncu grubuyla Avrupa Şampiyonası Finallerine gidebilmek. İtalya maçında da gördük ki, bazı temel zaaflarımız hiç değişmiyor. Bunların başında da kolay gol yemek geliyor. Şimdilerde gündemimiz Kuntz’un üçlü savunma düzeni. Alman Hoca burada şans verdiği isimlerin üçlü savunma oynadığını söyleyerek aklımı karıştırdı. Evet, hepsi oynamış olabilir ama hepsinin yanında bu sistemi oynamayı iyi bilen, dengeli ve oyun kurma becerisine sahip partnerleri vardı. Biz hamle oyuncularıyla, tekniği görece zayıf isimlerle aynı işi yapmaya kalktık. Böyle olunca da baskı yedik, iyi top çıkartamadık ve savunmada tehlikeler yaşadık. Elimizde Marcao tipi bir savunmacı olur anlarım. Bu düzen işleyebilir ama bu isimlerle olmaz. Hele Berkan’dan üçlünün sol beki hiç olmaz. Diyeceğim şu ki; Stefan Kuntz oyun düzenini elindeki oyunculara göre kurmuyorsa, o düzene uygun oyuncular bulmak durumunda. Nihayetinde kulüp takımı yönetmiyor. Eli geniş. Ama düşünce şekli standartsa ve kafasındaki doğruları akılcılıkla değil körü körüne uygulayabileceğini zannediyorsa zaten zor olan işini, iyice zor hale getirir. Böyle olursa biz Stefan Kuntz’u daha çok konuşuruz.

Ender Bilgin’in yazısı