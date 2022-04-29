Ender Bilgin: Beşiktaş’ın ve Valerien İsmael’in bir seçim yapması gerek

Sözlüğümüzde “itidal” kelimesi yok. İsmael, Giresun ve Kasımpaşa maçlarında oyun şifresi çözülmüş ve kafasındaki sistemle, eldeki kadrosu uyumsuz bir teknik adamın çaresizliği içindeydi. Beşiktaş’ın ve Valerien İsmael’in bir seçim yapması gerek. Altı, yedi yeni transferle şekillenecek yeni bir oyun felsefesi için Başkan’ın elini cebine atması da zaruri. Ama para bulmak adına Rıdvan gibi bir genci dört, dört buçuk milyona satmanın akıllıca olmadığını söylemeliyim. İsmael’in kafasındaki oyun stratejisini uygulamak Beşiktaş gibi büyük takımlar için kolay değil. Nihayetinde rakiplerin çoğu Kasımpaşa’dan farklı olmayacaktır. İsmael bu şekilde kendi silahıyla vurula vurula sistem değiştirir. Hoca’nın rakibe ve oyuna göre el değiştirmesi şart. Mutlaka kafasında yeni planlar gelişmiştir. Zamana ve aklındaki sisteme uygun oyunculara ihtiyacı var. İşi kolay değil.

Ender Bilgin’in yazısı