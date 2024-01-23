ENAG’dan TÜİK’e enflasyon ‘dersi’

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) ekonomi literatürünü hatırlattı.

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TÜİK yüzde 64,7 olarak açıkladığı 2023 tüketici enflasyonunun vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissedildiğini hesaplamıştı.

Bu hesap ENAG’ın yüzde 127,21 olarak açıkladığı enflasyon oranına çok yakın olduğu için dikkat çekmişti.

ENAG’ın X (eski adıyla Twitter) hesabında konuyla ilgili paylaşılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Devletin veri tekelini bünyesinde taşıyan ve toplumsal hayatı doğrudan etkileyen TÜİK’in, bu veri farklılıklarının nedenlerini açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu’nu (ENAG) verileri yanlı sunan, siyasi amaçlı bir kuruluş olarak suçlamamıştır.

Kamuoyunun bilmesi gereken çok önemli bir gerçek vardır. Ekonomi literatüründe ‘sunulan enflasyon’ ve ‘hissedilen enflasyon’ diye bir ayırım yoktur. Dahası hissedilen enflasyon kavramı üniversitelerde gündeme bile gelmemektedir.

Sadece fiyat ve enflasyon verilerini değil, fiyat verileri ile bağlantılı olan daha birçok veriyi de taraflı ve gerçek olandan farklı sunan güzide kurumumuz TÜİK’i yönetenlerin bilmesi gereken birkaç önemli konu vardır.

1. TÜİK’in fiyat verileri halkın gelir seviyesiyle uyumunu kaybetmiş, halk bundan dolayı fakirleşmiştir

2. Fiyat verileriyle reel hale dönüştürülen ekonomik büyüme oranları da gerçeği yansıtmamaktadır. Buysa gelir paylaşımını bozmaktadır.

3. Hissedilen enflasyon oranı, literatürde yeri olmasa da esas itibariyle günümüz Türkiyesi’nde genel fiyat endeksindeki değişimi birebir yansıtmaktadır

4. Bu oranın TÜİK tarafından açıklanmasıysa tam anlamıyla bir itiraftır ve bunun hukuki sonuçları olacaktır.

5. Günümüzde yaşanan bu veri sorunları, 2006-2013 döneminde Arjantin’de tecrübe edilenin bir karbon kopyasıdır. Orada da sunulan gerçek dışı enflasyon verileri halkın fakirleşmesine neden olmuş, ülkedeki ekonomik sorunlar günümüze kadar artarak gelmiştir.

Özetle devlet kurumlarının yaptığı hataları dedikodu yaparak düzeltmesi rasyonel bir yöntem değildir.”