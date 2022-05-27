ENAG: Enflasyonun yüzde 200’leri bulma olasılığı artıyor

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonun yüzde 200’leri bulma olasılığının arttığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisanda yıllık enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Ancak herkesi daha çok etkileyen gıda gibi kalemlerde bu oran senelik yüzde 100’leri aşıyor.

TÜİK’in faaliyetlerini durdurmak istediği ‘belalısı’ ENAG, nisan enflasyon oranını yüzde 156,86 olarak açıklamıştı.

Bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve nisanda 20 yılın zirvesini gören enflasyona rağmen dün Merkez Bankası faizleri sabit tuttu.

Bu kararın ardından ENAG, yayımladığı Enflasyon ve Kur Raporu’nda, TÜİK’in ekonomiye verdiği yanlış sinyallerle Merkez Bankası’nın rezervlerini kaybedip önlenemez boyutta kredibilite kaybına uğramasının, döviz kuru ve enflasyonu yukarı taşıdığını söyledi.

TÜİK’in gerçeği yansıtmayan enflasyon ve büyüme verileri yüzünden halkın reel gelirinin düştüğü, bunun da tasarruf/yatırım dengesini bozduğu ifade edilen raporda, bozulan dengelerle ülke iflas risk primi olan CDS oranının 730’lara çıkarak dış borç çevirme ve verimli yatırımları finanse etmeyi zorlaştırdığı belirtildi.

ENAG'ın



ENFLASYON ve KUR RAPORU ektedir. pic.twitter.com/M0kglyuW33 — ENAG (@ENAGRUP) May 25, 2022

ENAG, somut önlem alınmaması halinde TÜİK enflasyonunun yüzde 100’leri, ENAG enflasyonununsa yüzde 200’leri aşabileceğini duyurdu. ENAG, Türkiye’nin 2020 yılında büyümediği, aksine çift haneli küçüldüğü iddiasında da bulundu.