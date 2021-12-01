En pahalı şehirler listesi: Tel Aviv zirveye yükseldi

İsrail şehri Tel Aviv, artan enflasyon oranları ve tedarik zinciri sorunlarının fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle dünyanın en pahalı şehirleri listesinde zirveye yükseldi.

Economist dergisinin istihbarat birimi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan liste, 173 şehrin mal ve hizmetlerinin dolar cinsinden maliyetlerinin karşılaştırılması ile hazırlanıyor. Bu kapsamda şehirlerde 200’den fazla mal ve hizmet kalemi incelendi.

Geçen yıl beşinci sırada yer alan İsrail’in Tel Aviv şehri, Fransa’nın başkenti Paris’i geçerek onu Singapur’la birlikte ikinciliğe itti. Tel Aviv’in zirveye tırmanmasında İsrail para biriminin dolar karşısında değer kazanması da etkili oldu. Şehirdeki yiyecek ve içecek malzemelerinde geçen seneye göre yüzde 10’luk bir artış yaşandı.

Listenin zirvesinde Avrupa ve gelişmiş Asya şehirleri hakim olmaya devam etti.

Listedeki en ucuz şehirler genellikle Ortadoğu ve Afrika’dan oldu. Ancak İran’ın başkenti Tahran, yaptırımların mal kıtlığına ve artan ithalat fiyatlarına neden olmasıyla 79’uncu sıradan 29’uncu sıraya sıçrayarak listede en fazla tırmanan şehir oldu.

Savaşın etkileri üstünde taşıyan Suriye’nin başkenti Şam, dünyanın en ucuz şehri olarak yerini korudu. Libya’nın başkenti Trablus’un da listede sondan ikinci sırayı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Şehirlerdeki en büyük fiyat artışları benzin fiyatlarında yaşanan yükselme nedeniyle ulaşım alanında yaşandı.

En pahalı şehirler listesinin ilk 10’u şu şekilde oldu: