‘En kötü türbülans’ beklenen bölgeler

Bir pilot, ‘en kötü türbülans’a maruz kalınabilecek bölgeleri paylaştı.

Görseller: pexels (Temsili)

Son olarak bir Singapur Havayolları uçuşunda meydana gelen türbülansta bir yolcu ölmüş, onlarcası da yaralanmıştı.

Hal böyleyken Avustralyalı pilot Jimmy Nicholson’a kulak vermek isteyebilirsiniz.

Nicholson’a göre Singapur Havayolları uçağında meydana gelen ‘çok çok nadir görülen olay türbülans nedeniyle ani bir düşüş değil, kontrollü bir iniş’ti.

Nicholson, ekvator çevresinde intertropikal yakınsama bölgesi olarak bilinen bir bölgeye dikkat çekerek dünyada pilotların ‘en kötü türbülansı bekleyebilecekleri’ bölgeleri vurguladı. “Burası, kuzey yarımküreden gelen rüzgarların güney yarımküreye yaklaştığı ve genellikle kötü hava koşullarına ve türbülansa neden olduğu yerdir. ITCZ ​​(tropikal yakınsama bölgesi) yıl boyunca değişiyor” dedi.

Nicholson, ITCZ’de sıklıkla ‘büyük kümülonimbus bulutu yığınları’, yani fırtına bulutları olabileceğini söyledi: “Bu bulutlardan her zaman kaçınırız. Birinin içinden uçarsanız çok yüksek olasılıkla ciddi türbülans yaşarsınız. İyi olan şey, radarın bize bu bulutların tam olarak nerede olduğunu göstermesidir.”

En tehlikeli türbülans

Nicholson “En tehlikeli türbülans açık hava türbülansıdır; tehlikelidir çünkü göremiyoruz” dedi.

Singapur Hava Yolları uçağında aslında ne oldu?

Kabaca Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’nın kuzey ucundan geçen mor bir çizgiyi gösteren grafiğe işaret eden pilot, “Buraya bakarsanız, en kötü türbülansı bekleyebileceğiniz yer burasıdır” dedi.

Nicholson grafikte kabaca Güney Amerika ve Afrika’nın kuzey bölgelerinin yanısıra Asya’nın güney kısmını da kesen bir çizgiye işaret ederek “Bu turuncu çizgi, temmuzda türbülans olmasını bekleyebileceğiniz yer” diye ekledi.

Asya’nın güney kesiminde görülen birkaç kırmızı çizgiye işaret eden pilot “Burada görebileceğiniz gibi, burası 21 Mayıs’taki türbülans bölgesinin yaklaşık konumudur” diye ekledi.

FlightRadar24 web sitesindeki verileri gösteren bir arkaplana atıfta bulunan Nicholson, uçağın Londra’dan Singapur’a gittiğini ve ardından ‘sola dönüş yaptığını ve sonunda Bangkok’a saptığını’ söyledi.

Pilot şöyle devam etti:

“Medya, uçağın şiddetli türbülansın sonucu olarak 6 bin feet düştüğünü bildiriyor. Uçak, saati 6 geçe 37 bin feetten 31 bin feete indi.

Bu, türbülans nedeniyle yaşanan ani bir düşüş değil. Bu kontrollü bir iniş, muhtemelen uçağın Bangkok’a doğru yön değiştirmesi gerektiğinden.”

“Bu çok nadir görülen bir olay.

“Türbülanstan kaçınmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak bazen oluyor, çoğunlukla daha önce bahsettiğim birleşme bölgesi civarında. Bu nedenle pilotlar her zaman ‘Otururken emniyet kemerinizin bağlı olduğundan emin olun’ der.”