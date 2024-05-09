En güzel şarkıların mühendisi veda etti

Nirvana, the Pixies ve PJ Harvey gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla bilinen ABD’li müzisyen ve yapımcı Steve Albini 61 yaşında öldü.

Steve Albini / Fotoğraf: Pat Nabong / Sun-Times

Albini, 1980’li ve 90’lı yıllarda ABD’nin indie müzik sahnesinde Big Black ve Shellac gibi grupların öncüsü, etkili bir isimdi. Bu etki, yapımcılığını ve mühendisliğini yaptığı yüzlerce albüme yansıdı. Bu albümler arasında Pixies’in unutulmaz LP’si ‘Surfer Rosa’ ve Nirvana’nın ‘In Utero’su da vardı.

Big Black, the Pixies ve The Breeders’la yaptığı çalışmalardan etkilendikten sonra Kurt Cobain, Albini’yi Nirvana’nın başarılı kaydı ‘Nevermind’ın 1993’teki devamı için görevlendirdi. Ancak Albini aslında bir Nirvana hayranı değildi. Söylediğine göre onlara büyük plak şirketlerinin insafına kaldıkları için üzülüyordu ve sırf bu nedenle albüm üzerine çalışıp gruba daha etkili bir ses vermek istedi.

Albümün yarattığı his, ‘Heart-Shaped Box’ ve ‘All Apologies’ singlelarının remikslenmesinde ısrar eden Geffen plak şirketini çok da etkilemedi.

Ancak ‘In Utero’ yalnızca ABD’de 5 milyon kopya sattı ve bunun üzerine Albini “Bunu düşündüğümden çok daha fazla beğendim” dedi.

Genel olarak yapımcı ünvanını beğenmeyen Albini, geçtiğimiz yıl Guardian’a verdiği söyleşide, rolünün bir grubun sesini şekillendirmek olmadığını düşündüğü için bir mühendis olarak anılmayı tercih ettiğini söylemişti.

Ayrıca kendisi bir sanatçının eserinden süresiz olarak para kazanmanın etik olmadığını düşündüğü için hayatı boyunca yalnızca sabit bir ücret talep ederek telif ücreti almayı da reddetti.

Albini, Chicago’da kendi stüdyosu Electrical Audio’yu yönetiyordu ve 2014’ten bu yana, ilk albüm ‘To All Trains’i 17 Mayıs’taki yayınına hazırlıyordu.

Kaliforniya doğumlu Albini, gençlik yıllarında Chicago’nun punk sahnesine kapılarak Northwestern Üniversitesi’nde gazetecilik okudu. Müzik kariyerine punk gruplarında çalarak ve bağımsız dergi Forced Exposure için yazarak başladı. 1980’lerin başında, özellikle Big Black ile tanındı. Bu grup, şiddetli riffleri ve tabu konuları işleyen şarkı sözleriyle biliniyordu.

Müziğe katkıları, mizahi anlayışı ve endüstriye yönelik eleştirileriyle tanınan sanatçı, müzik dünyasında derin bir iz bıraktı…