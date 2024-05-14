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Yaramazlara biraz batar!

En fazla gazeteci tutuklanan üçüncü ülke Türkiye

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) raporuna göre 2023’te dünyada 129 gazeteci öldürüldü. Türkiye en fazla gazeteci tutuklayan üçüncü ülke oldu.

Fotoğraf: AA

IFJ, 33’üncü öldürülen gazeteci ve medya çalışanlarına ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre 2023’te 129 gazeteci öldürülürdü, 427 gazeteci tutuklandı. En fazla gazeteci tutuklayan ülkeler Çin (80), Myammar (51), Türkiye (41) ve Rusya (40) oldu.


Raporda gazetecilerin yüzde 70’inin Gazze’de öldürüldüğü belirtildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger şöyle konuştu: “Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi demokratik bir haktır, gazetecilerin bağımsız haber yapmaları için can güvenliğini sağlamak hükümetlerin görevidir. Bu yı öldürülen gazetecilerin sayısı, devletleri gazetecilerin güvenliğini ve bağımsızlığını koruyacak temel mekanizmaları benimsemeye zorlayacak uluslararası bağlayıcı bir belgeye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.”

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