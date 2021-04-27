En eski viski satışa çıkıyor

Dünyanın en eski viskisi Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde müzayedeye çıkmak üzere.

250 yıllık tarihe sahip viski, J.P. Morgan’ın Washington’daki güç otoritelerine hediye ettiği üç şişeden geriye kalan biri.

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Fotoğraf: Skinner

CNN’in haberine göre Müzayede evi Skinner tarafından yapılacak organizasyon 22-30 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Old Ingledew üretimi viskinin 20 ile 40 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Georgia Üniversitesi ile birlikte yapılan Karbon 14 testinde viskinin 1762-1802 yılları arasında üretildiği tespit edildi.

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Viskinin nerede şişelendiği ise bilinmiyor.

J.P. Morgan Gürcistan’dan aldı

Skinner’ın ender alkollü içkiler uzmanı Joseph Hyman’a göre viski ABD’li ünlü banker ve sanayici J.P. Morgan’ın 1940’larda Washington’daki güç otoritelerine hediye ettiği üçlüden bugüne kadar gelen tek şişe. Morgan. viskiyi Gürcistan’a yaptığı sık ziyaretlerin birinde satın almış.

En eski ama en pahalı değil

Söz konusu viski, dünyanın bilinen en eskisi ama en pahalısı değil. 2019 yılında bir açık artırmada 1926’da sadece 40 tane üretilen Macallan 1.9 milyon dolara alıcı bulmuştu.

