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Yaramazlara biraz batar!

En büyük et üreticisi siber saldırıdan 11 milyon

Dünyanın en büyük et işleme şirketi JBS, tesislerine yönelik siber saldırıyı sonlandırmak için 11 milyon dolara karşılık gelen miktarda bitcoin ödemek zorunda kaldı.

Şirketin bilgisayar ağları geçen hafta hacklenmiş, Avustralya, Kanada ve ABD’deki tesislerindeki operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.


The world’s largest meat processing company has paid the equivalent of $11m (£7.8m) in ransom to put an end to a major cyber-attack.

Computer networks at JBS were hacked last week, temporarily shutting down some operations in Australia, Canada and the US.

The payment was reportedly made using Bitcoin after plants had come back online.

JBS says it was necessary to pay to protect customers.

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