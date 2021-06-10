En büyük et üreticisi siber saldırıdan 11 milyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bir müdür ve bir amirin, bir işadamıyla birlikte ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüte yardım’ suçlamalarından soruşturulduğu, soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.