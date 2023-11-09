Emre Kongar: Yargıtay Anayasa’yı ihlal ederse ne olur?

“Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Dolayısıyla, Yargıtay da dahil, bütün mahkemeler Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak zorundadır.

Yargıtay’ın AYM kararına uymaması, yargı organları arasında bir uyuşmazlık sorunu değil, doğrudan doğruya bir Anayasa ihlali sorunudur.

Medyadaki haberlerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararına karşı görüş bildirdiği anlaşılıyor.

Yargıtay’ın ilgili dairesi, AYM kararına uymayarak Anayasa’yı açıkça ihlal ederse ne olur?

Örneğin Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga suçu oluşur mu?

Bu sorunun yanıtını bilemiyorum…

Ama ülkeyi böyle garip soruların sorulduğu bu çelişkili duruma getirenleri kutluyorum!

Emre Kongar’ın yazısı