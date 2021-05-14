Emre Kongar: Türkiye bir an önce seçime gitmeli!

Devletin yazılı kurallarını ve yerleşik kurumlarını yok ettiğiniz ve yerlerine, örneğin padişah gibi ‘tek bir şahsın’ kültürünü, bilgisini, duygularını, düşüncelerini ve KARARLARINI koyduğunuz zaman ‘ANOMİ’ ortaya çıkar.

‘ANOMİ’ durumu iktidar değişikliği ile bitmezse, bir zaman sonra, zalimler arasındaki güç kavgasının yarattığı bir ‘CEHENNEM’e dönüşür.

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Günümüzde de iktidardaki politikacılar ile ‘aile’, ‘örgütlü suç liderleri’, ‘ticaret erbabı’ ve ‘tarikat şeyhleri’ arasındaki ilişkiler de bu bağlamda görülmelidir!

Türkiye artık ‘CEHENNEM’e dönüşmüş olan bu ‘ANOMİ’ durumunu sonlandırmalıdır…

‘ANOMİ’ ise ancak iktidar değişikliği ile sonlandırılabilir:

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Türkiye bir an önce seçime gitmelidir!

Emre Kongar’ın yazısı