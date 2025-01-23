Emre Kongar: Liyakat ve denetim kalktığı için hizmetlerin kalitesi bozuldu

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Ülkedeki hizmetler üzerinden, liyakat ve denetim kalktığı, kaynaklar da tüketildiği için, hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği bozuldu.

Bu durum, insanların sadece günlük yaşamlarını zorlaştırmakla kalmadı, can ve mal güvenliklerini de yok etti.

Elbette, normal ve ölümcül kazalar da arttı!

Sonuç olarak “Klasik Devlet Yapısı çökertilince” toplumda ne adalet kaldı ne can ve mal güvenliği ne de haber ve bilgi paylaşımı:

Sokaktaki kablo, işyerindeki patlama, yurttaki ve oteldeki yangın, madendeki çöküntü ve toprak kayması can almaya ve bu konulardaki haberler kısa sürelerle de olsa yasaklanmaya başladı.

“Çökertilen Devletin” onarılması için çözüm:

“Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”nin işlemesini sağlayacak olan “Parlamenter Demokrasinin” yeniden hayata geçirilmesi ve bunun için de “Topyekûn Seferberlik” yapılmasıdır!

Emre Kongar’ın yazısı