Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Köşeye sıkıştırıldığını ve seçeneklerinin tükendiğini hissederse ne yapar?

Karşımızda zeki ve çok öfkeli izlenimi veren, kendisine kazık atıldığını düşünen, devleti yücelten, Cumhurbaşkanı’nı koruyan, bulunduğu ülkelerde takip edildiğini ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu çok iyi bilen, kendisine kazık atanlarla hesaplaşmaya çalışan, polisin tabiriyle, bir “suç örgütü lideri” var:

Geceleri sabahlara kadar uluslararası hukuk çalıştığını belirtiyor ve gidebileceği ülkelerdeki olanaksızlıkları anlatıyor…

Reklam

Bu arada İran’dan, DEA’dan ve Suriye’den söz ediyor.

Şimdi yine sakince bir soru soralım:

Bu niteliklere sahip olan bir kişi köşeye sıkıştırıldığını ve seçeneklerinin tükendiğini hissederse ne yapar?

Reklam

Bence yedinci videonun ana mesajı, bu soruya verilecek olan sorunun yanıtındaki korkutucu olasılıklarda yatıyor!

Bilmiyorum, yanılıyor muyum?

Emre Kongar’ın yazısı

SON HABERLER

Güvenli limana dönüş: Altın in, dolar-bitcoin out

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında son üç haftadır yükseliş devam ediyor. Doların zayıflaması ve bitcoin’deki sert düşüşler de eklenince altının gramı 510 liraya kadar çıktı. Altında tüm zamanların rekoru 534 lira.