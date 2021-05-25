Emre Kongar: Köşeye sıkıştırıldığını ve seçeneklerinin tükendiğini hissederse ne yapar?

Karşımızda zeki ve çok öfkeli izlenimi veren, kendisine kazık atıldığını düşünen, devleti yücelten, Cumhurbaşkanı’nı koruyan, bulunduğu ülkelerde takip edildiğini ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu çok iyi bilen, kendisine kazık atanlarla hesaplaşmaya çalışan, polisin tabiriyle, bir “suç örgütü lideri” var:

Geceleri sabahlara kadar uluslararası hukuk çalıştığını belirtiyor ve gidebileceği ülkelerdeki olanaksızlıkları anlatıyor…

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Bu arada İran’dan, DEA’dan ve Suriye’den söz ediyor.

Şimdi yine sakince bir soru soralım:

Bu niteliklere sahip olan bir kişi köşeye sıkıştırıldığını ve seçeneklerinin tükendiğini hissederse ne yapar?

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Bence yedinci videonun ana mesajı, bu soruya verilecek olan sorunun yanıtındaki korkutucu olasılıklarda yatıyor!

Bilmiyorum, yanılıyor muyum?

Emre Kongar’ın yazısı