Emre Kongar: Katliam bir insanlık suçu olduğu için suçlamalar zaman aşımı gerekçesiyle düşürülemez

Madımak katliamının kaçak sorumlularını yargılayan mahkeme, suçlamaları “zamanaşımı” gerekçesiyle düşürdü.

Ben bu katliamın bir “insanlık suçu” olduğunu ve bu nedenle de davanın “zamanaşımı” (eski deyimle, “müruru zaman”) gerekçesiyle düşürülmesinin yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İnsanlığa karşı suçlar” kenar başlıklı 77. maddesinin dördüncü fıkrasında, bu maddede yazılı suçlar bakımından zamanaşımının işlemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Bence bu katliam bir “insanlık suçu” olduğu için, suçlamalar “zamanaşımı” gerekçesiyle düşürülemez!

Emre Kongar’ın yazısı