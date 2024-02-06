Emre Kongar: İktidar eliyle yoksullaştırılmak

TÜİK ve ENAG oranları arasındaki fark, halkın genel olarak ne oranda yoksullaştığını gösteriyor.

Fiyatlar ENAG’ın açıkladığı oranda artıyor.

Devlet ise maaşlara, ücretlere, TÜİK’in ilan ettiği orana göre zam yapıyor.

Yani insanlar, fiyat artışlarının ancak yarısı oranında zam aldıkları için, her ay en az, gerçek enflasyon oranının yarısı kadar gelir kaybına uğruyor.

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Zaten vergi ödüyoruz.

Hem de çok…

Özellikle yiyecek ve içecek vergileri vasıtalı vergi oldukları için, en yoksul da en zengin de aynı vergiyi ödüyor.

Ayrıca enflasyon, cebimizdeki parayı da eksiltiyor.

Peki cebimizden eksilen bu paralar nereye gidiyor?

Başka masraflarla birlikte, TÜİK memurlarının maaşlarının da ödenmesine!

Bu da işin kara mizah tarafı:

Özetle bizim cebimizden çıkan para, cebimizden para alınmasını sağlamak için enflasyon oranını düşük gösteren TÜİK mensuplarının maaşlarının ödenmesinde de kullanılıyor.

Emre Kongar’ın yazısı