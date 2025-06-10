Emre Kongar: CHP Kılıçdaroğlu liderliğinde pek çok hata yaptı

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CHP Kılıçdaroğlu liderliğinde, pek çok stratejik ve taktik hata yaptı ve sonuçta, 2023 Genel Seçimlerini kaybetti.

Daha önce bu sütunda da belirtilmiş ve ısrarla eleştirilmiş olan bu hataların en belli başlı olanlarını şöyle özetleyebilirim:

1) Toplumda ve özellikle de CHP seçmenleri arasında, partinin Atatürk Devrimlerine, hukuk devletine, özellikle de laikliğe yeterince sahip çıkmadığı izlenimine yol açtı.

2) Parti içi hizipler ve farklı gruplar arasındaki dengeleri korumadı, Atatürkçülerin partiden kopuşlarını engellemedi.

3) İktidarın dinci dilini kullandı; kendi dilini, mantığını ve kavramlarını oluşturamadı.

4) 2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin referanduma sunulmasına boyun eğdi.

5) 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın Başbakanlıktan istifa etmeden seçime girmesini kabul etti…

Emre Kongar’ın yazısı