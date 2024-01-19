Emre Belözoğlu’na annesinden Faruk Koca nasihati

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Faruk Koca’nın arkasında durmaktan duyduğu mutluluğu “Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım” sözleriyle açıkladı.

Fotoğraf: AA

Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Süper Lig’in 15’inci haftasında 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e, Koca’nın yanındakiler de tekme tokat saldırmıştı. Ömür boyu futboldan men edilen Koca, 12 Aralık’ta tutuklanmış, 27 Aralık’ta tahliye edilmişti.

Olayların aradından Ankaragücü hakemden özür dilemezken, Emre Belözoğlu da yalnızca ‘üzgün olduğunu’ belirtmekle yetinmişti.

AA’ya konuşan Belözoğlu, yaşananların ardından kulübü bırakmayı hiç düşünmediğini vurguladı.

Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım

Faruk Koca’nın yanında olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyleyen Belözoğlu, şöyle konuştu:

“Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz’da Fenerbahçe’yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü’nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik. Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah’a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, ‘Faruk başkanı yalnız bırakmayacaksın’ dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum.”

Rizespor’un açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyadan kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdiyse bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi. Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor’la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var? Ben 13 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu konuda kısasa kısas da yaparım, kibir de. Bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne yapmış da kendinde benle dalga geçmeye çalışacak kadar ileri gidebilecek hak görüyor. Rizespor’a yakıştıramadım.”

Belözoğlu, paylaşımı yapan kişiye de şu sözlerle seslendi: “Biz Rizespor’la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz.”