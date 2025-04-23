Emre Alkin: Korkuyla yönetme, itaat isteği ve zorbalığın faturası büyük oluyor

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Korkuyla yönetme, itaat isteği ve zorbalığın faturası büyük oluyor

Bundan başka devletin kuruluş felsefesine göre belirlediği hedefleri kendi hedefleriyle değiştirmeye kalkan liderler, bunda tam anlamıyla başarılı olamadığı zaman, tarih içinde kendini ispat etmiş başarılı uygulamaları bile değiştirmeye kalkıyor. Elbette bu son derece sancılı bir süreç yaşatıyor, insan hayatı ve değerler çiğneniyor.

Lider “Bu zamana kadar yanlıştı doğrusu bu” diye inat ettikçe meşruiyetini kaybediyor. Sevgi ve saygıyla değil, korkuyla yönetmeye başladığında, görev bilinci yerine itaat istediğinde, gücü doğruluk yerine zorbalık için kullandığında başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Ancak bu sürecin faturası çok büyük oluyor.

Böyle davranan hiç kimse gücü elinde uzun süre tutamamış. Sonunda hedeflediklerini başaramadan tarih sahnesinden çekilmiş. Onların hemen arkasından çok uzun bir ‘fatura ödeme ve ödetme süresi’ yaşanmış. Sanırım bizlere düşen görev, bunlar yaşanırken halis niyetle uğraşıp kazandıklarımızı kaybetmeden yola devam edip, değer yaratmaktan vazgeçmemek olacak.

Emre Alkin’in yazısı