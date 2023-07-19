Emre Alkin: Bakan değişse de açıklamalar aynı

KDV oranlarındaki artıştan hemen sonra akaryakıt ürünlerindeki ÖTV’nin artışı sanıyorum geçen haftanın önemli gelişmelerinden oldu. Ancak Bakan değişse de açıklamalar hep aynı şekilde yapılıyor:

“Yine de Türkiye’deki akaryakıt fiyatların Avrupa’ya göre ucuz kalıyor.”

Bu cümlenin açıkçası herhangi bir iktisadi mantık taşımadığını söylemek lazım. Tabii şaşırmamak gerekiyor: Bakan Şimşek’in bir önceki Maliye Bakanlığı görevinde de vergi artışları için “zam değil güncelleme” dediğini gayet iyi hatırlıyoruz. Demek ki enflasyonla mücadele etmekten çok bütçe gelirlerini artırmak yolu seçilmiş. Daha önceki dönemde de böyle olmuştu.

Emre Alkin’in yazısı