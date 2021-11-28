Emrah Lafçı: Ütüyü fişte unut, sonra da kundaklandık de!

Biz evden çıkarken ütüyü fişte unuttuk, birileri bize ütüyü fişte unutmuş olabilirsin, dön bir kontrol et dedi, onları dinlemedik. Sonra da evimiz yandı. Şimdi de karakola gidip evimizi kundakladıklarını düşünüyorum, birçok düşmanımız var diyoruz. Ama yeterli inceleme yapıldığında yangının kundaklama değil ütüden kaynaklı olduğu kolayca ortaya çıkıyor. İşte bizim yeni modelin de TL’nin değerini erittiği ve eritmeye devam edeceği küçük bir incelemeyle ortaya çıkıyor.

Bundan sonra ne olur? Tarih bize birçok defa bu modelin sürdürülemez olduğunu gösterdi. Yine sürdürülemeyecek. Bilimin gerekleri neyse oraya doğru ilerleyeceğiz. Emin olun o zaman da birileri çıkıp; “Başladığımız bu işi bitirmemize izin vermediler. Halbuki her şey çok iyi olacaktı.” diyecekler. O arada maalesef olan bu işlerde hiç dahli olmayan biz sıradan vatandaşlara olacak. Türkiye er ya da geç yüksek enflasyon ortamında, faizin enflasyonun altında tutulamayacağı gerçeğiyle yüzleşecek.

Emrah Lafçı’nın yazısı