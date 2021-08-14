Emrah Lafçı: Türkiye’de parası olanın da işi hiç kolay değil

Türkiye’de parasızlık zor olduğu gibi parası olanın da işi hiç kolay değil. Para biriminin bu kadar oynak olduğu, enflasyon ve faizin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede paranızın reel değerini korumanız başlı başına bir uğraş gerektiriyor. Türkiye’de yatırım deyince geniş kitlelerin aklına 4 tane enstrüman geliyor. Vadeli mevduat, döviz, altın ve gayrımenkul. Bunların yanında özellikle sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde hisse senedi, tahvil-bono ve fonlar da kişilerin yatırımlarını yönlendirdikleri enstrümanlar.

Yukarıdaki tablolar bize Türkiye’de neden vatandaşın dövize ve altına yöneldiğini, hatta grafiklerde finansal yatırım aracı olmadığı için yer almayan konut ve otonun neden yatırım için bu kadar tercih edildiğini gösteriyor. Özellikle son 1 yılda BIST100, vadeli mevduat ve DİBS’teki negatif reel getirilerin temel nedenlerinin de uygulanan ekonomi politikaları olduğunu belirtmek gerekir. Hisse senetleri fiyatlarının düşük olmasının bir nedeni ani merkez bankası başkanı değişiklikleriyle yabancı yatırımcıyı küstürmemizken diğer bir nedeni de yüksek faizdir. Hisse senedi fiyatları gelecekte elde edilecek karların ya da serbest nakit akışlarının bugüne indirgenmesiyle hesaplanır. Bu indirgemeyi gerçekleştirdiğiniz faiz oranı yüksekse hisse fiyatları da düşük kalır. Birçok ekonomik problemin temel kaynağı olan baskıyla düşük faiz politikamız maalesef bu alanda da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Düşük faiz ısrarı ve buna dönük alınan aksiyonlar yüksek kura, yüksek kur yüksek enflasyona, yüksek enflasyon da yüksek faize neden olunca hisse fiyatları da baskılanmıştır.

Emrah Lafçı’nın yazısı