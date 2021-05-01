Emrah Lafçı: Turizmin kaderi Rusya’ya bağlı

Malumunuz ülkemiz yeni bir tam kapanma sürecine girdi. Bu tedbirlerin yaz sezonundan hemen önce alınması, turizm sezonunun kurtarılmaya çalışıldığını gösteriyor. Umarım sonuç alabiliriz. Yabancı turistleri bu yıl ülkemize çekmenin yolu vaka sayılarını düşürmekten geçiyor ama tek kriter bu değil. Bunun yanında aşılama çalışmalarının hız kazanması da önemli. Ayrıca Rusya’yla Türkiye arasındaki ilişkilerin de Rus turistlerin ülkemize gelmelerinde rolü olacak gibi görünüyor. Malum, Haziran başına kadar bu ülkeden Türkiye’ye seyahat yasaklandı.

2019 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 7 milyon. (toplam turist sayısının %16’sı) Kişi başı turist harcamasının da ortalama 750 dolar olduğunu hesaba katarsak sadece Rus turistlerden elde edilen turizm gelirimiz 5.3 milyar dolar. Her ne kadar bu rakamları yakalamak imkansız olsa da, böylesi dış finansmanda zorluk yaşadığımız bir yılda yaklaşmamız bile önemli olacak. Dolayısıyla Türkiye’nin Rusya’yla yaşayabileceği olası problemlerin ülke ekonomisine büyük zararlar verebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Turizm sektörü döviz kazandırıcı özelliğinin yanında istihdam sağlayan özelliğiyle de ülkemiz için çok önemli. Umarım salgın bir an önce kontrol altına alınır, aşılama süreci ivme kazanır ve uluslar arası ilişkilerimiz de rayına girer ki 2021 yılını da turizm anlamında kayıp yıl olarak kaydetmeyiz.

Reklam

Emrah Lafçı’nın yazısı