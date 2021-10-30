Emrah Lafçı: Sayın bakana soruyorum, faiz indirimlerinden memnun musunuz?

Merkez Bankası enflasyon raporu sunumundaysa bana göre sürpriz bir durum yoktu. Merkez Bankası artık bütünün bir parçasıdır. Kendi bir hedefi, hür iradesi ya da denge mekanizması yoktur. Yetkilerini içi çok rahat bir şekilde yazılı olarak olmasa da fiilen Cumhurbaşkanlığı’na devretmiştir. Bu sebeple enflasyon raporunda enflasyondan daha fazla cari dengeden bahsetmesinde de şaşılacak bir durum yoktur.

Şimdi ben ekonomiyi yakından takip etmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Bakan’a soruyorum. “Merkez Bankası’nın son yaptığı faiz indirimlerinden memnun musunuz? İlgili kurumlarınız olan kamu bankalarının Merkez Bankası’nı takip ederek kurumsal kredilerde, daha da önemlisi konut kredilerinde gerçekleştirdikleri faiz indirimleri sizin rızanızla mı gerçekleşti? Eğer böyleyse bu politika değişikliklerini ekonominin başındaki bakan olarak nedenleriyle birlikte milletle paylaşmayı düşünür müsünüz?” Tabii bu son sorum yapılan uygulamaların sizin rızanız dahilinde yapılmış olduğu varsayımında geçerli. Eğer size rağmen bu kararlar alınıyorsa bu kapsamda düşündüğünüz bir aksiyon var mıdır? Olgun demokrasilerde böyle durumlarda önünüzdeki seçenek sayısı da çok fazla olmasa gerek.

Emrah Lafçı’nın yazısı