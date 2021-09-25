Emrah Lafçı: Şahap Kavcıoğlu yeni Murat Uysal olma yolunda

Ben aynı konuyu farklı şekillerde yazmaktan sıkıldım, Merkez Bankası aynı konuyla ilgili farklı tarihlerde aynı hatayı yapmaktan sıkılmadı. Bu hafta tarih bir kez daha tekerrür etti ve Merkez Bankası prematüre bir faiz indirimi yaptı. Konu her ne kadar artık kabak tadı vermiş olsa da önemini koruyor.

Eğer Merkez Bankası Perşembe çıktığı yolda devam ederse; kur yükselir, enflasyon yükselir, faizler yükselir. Dayanılmaz hale gelince Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalır, Şahap Kavcıoğlu da bir gece ansızın sürpriz bir kararnameyle uykusundan uyanabilir. Bu arada tabii olan yine bize olur.

Emrah Lafçı’nın yazısı