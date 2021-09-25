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Yaramazlara biraz batar!

Emrah Lafçı: Şahap Kavcıoğlu yeni Murat Uysal olma yolunda

Ben aynı konuyu farklı şekillerde yazmaktan sıkıldım, Merkez Bankası aynı konuyla ilgili farklı tarihlerde aynı hatayı yapmaktan sıkılmadı. Bu hafta tarih bir kez daha tekerrür etti ve Merkez Bankası prematüre bir faiz indirimi yaptı. Konu her ne kadar artık kabak tadı vermiş olsa da önemini koruyor.

Eğer Merkez Bankası Perşembe çıktığı yolda devam ederse; kur yükselir, enflasyon yükselir, faizler yükselir. Dayanılmaz hale gelince Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalır, Şahap Kavcıoğlu da bir gece ansızın sürpriz bir kararnameyle uykusundan uyanabilir. Bu arada tabii olan yine bize olur.


Emrah Lafçı’nın yazısı

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Faiz ligi: Türkiye dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk sırada

Merkez Bankası (MB) politika faizini bir puan düşürerek yüzde 18 seviyesinde tuttu. Ancak dünyadaki tabloya bakıldığında Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünyada en yüksek 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.